Табаков с Гафтом не поделили первую красавицу СССР: не поверите, кого она выбрала

Олег Табаков и Валентин Гафт считались ярчайшими актерами своего поколения. Они очаровывали не только своим талантом, но и привлекательной внешностью. У обоих не было отбоя от поклонниц. Но и Табакову, и Гафту пришлось пережить отказ первой красавицы СССР Майи Менглет.

Актриса прославилась после выхода фильма «Дело было в Пенькове». Менглет на тот момент была еще студенткой, но уже состояла в браке и растила сына. Это не помешало Табакову и Гафту начать активно за ней ухаживать, ведь Майя считалась первой красавицей на курсе. Из-за этого ее отношения с супругом начали трещать по швам.

Но сама Менглет была равнодушна к ухаживаниям Гафта и Табакова. По ее словам, ей никогда не нравились красавцы, в первую очередь она ценила мужской интеллект. В итоге звезда советского кино развелась с первым мужем, а ее следующим избранником стал актер Леонид Сатановский. Он не отличался завидными внешними данными, но покорил актрису своими лидерскими качествами и обаянием.

Вместе со вторым супругом Менглет служила в театре им. Станиславского целых 43 года. Но в 90-е настал кризис, и чета вынужденно оставила любимую работу. Менглет и Сатановский перебрались в Австралию, где и прожили до конца своих дней.