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Та еще ведьма: ахнете, кого из сестер не позвали на годовщину финала «Зачарованных»

7 марта 2023 20:00
Та еще ведьма: ахнете, кого из сестер не позвали на годовщину финала «Зачарованных»

Конфликт вышел за переделы съемочной площадки.

Профессиональные артисты всегда знают, как правильно скрыть эмоции. Даже во время работы с весьма неприятным коллегой они могут таить под доброй улыбкой свои настоящие чувства. Однако порой неприязнь все же становится явной, и отношения между главными актрисами сериала «Зачарованные» прекрасное тому подтверждение.

О вражде Роуз МакГоун и Алиссы Милано общественность узнала еще во время съемок популярной драмы. Девушки устраивали на площадке скандалы, а после закрытия проекта их споры перенеслись в публичное поле. Бывшие экранные сестры готовы были раскритиковать друг друга за политические предпочтения или высказывания в социальных сетях.

Та еще ведьма: ахнете, кого из сестер не позвали на годовщину финала «Зачарованных»

Однако роль зачинщицы этого конфликта отводят именно Алиссе Милано, которую считают настоящей ведьмой. Ее даже не пригласили на встречу по случаю 17-летия с момента выхода последнего сезона. Роуз МакГоун и Холли Мэри Комбс отлично провели время вдвоем, а позже поделились совместным милым снимком.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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