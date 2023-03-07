Та еще ведьма: ахнете, кого из сестер не позвали на годовщину финала «Зачарованных»

Профессиональные артисты всегда знают, как правильно скрыть эмоции. Даже во время работы с весьма неприятным коллегой они могут таить под доброй улыбкой свои настоящие чувства. Однако порой неприязнь все же становится явной, и отношения между главными актрисами сериала «Зачарованные» прекрасное тому подтверждение.

О вражде Роуз МакГоун и Алиссы Милано общественность узнала еще во время съемок популярной драмы. Девушки устраивали на площадке скандалы, а после закрытия проекта их споры перенеслись в публичное поле. Бывшие экранные сестры готовы были раскритиковать друг друга за политические предпочтения или высказывания в социальных сетях.

Однако роль зачинщицы этого конфликта отводят именно Алиссе Милано, которую считают настоящей ведьмой. Ее даже не пригласили на встречу по случаю 17-летия с момента выхода последнего сезона. Роуз МакГоун и Холли Мэри Комбс отлично провели время вдвоем, а позже поделились совместным милым снимком.