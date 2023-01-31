Сьюзен Сарандон снималась с дочерью 11 раз, но ее никто не узнал: как выглядит наследница

Сьюзен Сарандон за годы карьеры прославилась как одна из самых талантливых артисток Голливуда. Она успела посотрудничать с десятками именитых режиссеров, а во многих проектах, как оказалось, она снималась вместе с дочерью Евой Амурри Мартино.

Кинематографом Ева занялась уже в семилетнем возрасте, появившись в фильме «Боб Робертс». После этого она регулярно оказывалась на экранах, а в ее послужном списке можно увидеть, например, сериалы «Блудливая Калифорния» и «Доктор Хаус», а также драму «Вся жизнь перед глазами».

При этом регулярно артистка оказывается на съемочной площадке со своей матерью. 11 раз Сарандон и Амурри Мартино работали вместе: в «Сестрах Бэнгер» они сыграли мать и дочь, а в ленте «Мертвец идет» — одну и ту же героиню в разном возрасте.

Поклонники при этом далеко не всегда узнают наследницу Сарандон в кадре. Дело в том, что Ева совсем не похожа на свою мать: она значительно выше артистки и унаследовала черты своего отца, итальянского режиссера Франко Амурри. И поэтому лишь преданные фанаты знают, что артистки являются родней не только на экране, но и в жизни.