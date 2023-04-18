Сыну Рамы из «Бумера» уже 25 лет: где он живет и как выглядит (фото)

Сергей Горобченко стал кумиром всех россиянок после выхода драмы «Бумер». Актер сыграл Петю Раму и покорил зрительниц брутальной фактурой. Свои гены Сергей передал старшему сыну Глебу, которому сегодня уже 25 лет.

Первой женой Горобченко стала актриса Александра Флоринская. Она сыграла в культовой «Бригаде» Аню — любовницу Саши Белого. Брак Флоринской с Сергеем продержался недолго. Артистке не нравился жесткий характер мужа, и она подала на развод. Не скрепил этот союз даже их сын Глеб.

Звездный наследник вырос настоящим красавцем. Гены отца пересилили материнские, ведь Глеб — точная копия молодого Горобченко. У него те же черты лица, такой же взгляд и даже такая же горбинка на носу, как у Сергея. Несмотря на то, что у актера появилась новая семья, он поддерживает теплые отношения со старшим отпрыском. Сегодня Глеб живет в Италии вместе с матерью и ее новым мужем. Сын Горобченко и Флоринской занимается музыкой и режиссурой, а также пишет сценарии.