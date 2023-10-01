Сыновья и дочери обижены на самого многодетного отца российского кино: дело вот в чем

Евгений Цыганов не смог стать примерным отцом для своих многочисленных наследников. За время совместной жизни с Ириной Леоновой у актера появились семеро детей. Всех их ждало подлое предательство со стороны родителя.

В 2015 году СМИ облетела шокирующая новость о том, что звезда экрана оставил свою большую семью, которая казалась такой идеальной. Особой пикантности и трагичности ситуации добавлял тот факт, что Леонова в тот момент была беременна дочерью Верой. Крепкие семейные узы артист променял на интрижку с новой возлюбленной. Ею стала Юлия Снигирь.

Вскоре у оскандалившейся пары появился сын Федор.

Лишь после этого Цыганов узаконил отношения с коллегой по цеху. Несмотря на это, с артистки клеймо коварной разлучницы так и не сняли.

По слухам, с отпрыском от первого брака мачо отношения поддерживает. Но многие уверены, что сыновья и дочери никогда не забудут и не простят отца за то, что тот ушел от них к своей любовнице.