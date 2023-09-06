Сыном «самого уродливого» актера СССР оказался красавчик: такому не доверят роль Шарикова

Владимир Толоконников считается самым уродливым актером советского кино. Если бы не отталкивающая внешность на роль Шарикова в «Собачьем сердце» рассчитывать бы не пришлось. Глядя на снимки звезды, зрители не могут поверить, что один из его сыновей родился красавчиком.

Это именно тот случай, когда от осинки вдруг родились апельсинки. Надежда Березовская подарила знаменитости двух наследников — Иннокентия и Родиона. Младший пытается повторить успех родителя. В 2012 году он окончил ВГИК и теперь снимается в кино, играет в театре. Зрители хвалят звездного наследника за то, что даже эпизодические роли он делает яркими, запоминающимися.

Парень унаследовал от отца только драматический талант, а вот лицом пошел в мать. Количество поклонниц эффектного 32-летнего блондина с бездонными глазами только растет. Подробностями личной жизни он не делится, а значит, нельзя исключать, что у фанаток еще есть шанс покорить его сердце.