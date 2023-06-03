Сына Шурочки из «Гостьи из будущего» обожала вся страна: увидев его, обомлеете

На днях не стало советской актрисы Марии Стерниковой, которой было 79 лет. Она известна по роли медсестры Шурочки из картины «Гостья из будущего». Также Стерникову можно увидеть в фильмах «Нежность», «Мальчик со шпагой», «Клоун».

Карьерный старт Марии Александровны был на редкость удачным — она начинала с главных ролей. Однако позднее она все реже снималась в кино, а в 90-х и вовсе покинула индустрию. Зато дело Стерниковой успешно продолжил ее сын Александр Носик.

Актер известен по ролям крутых парней. Его знаковым образом стал Артем Колосов из сериала «Возвращение Мухтара». Вся страна обожала этот телепроект, а Носик в одночасье превратился в народного кумира.

Александр унаследовал свой талант не только от матери, но и от отца. Им был народный артист Валерий Носик, известный по роли студента-картежника в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Актер прожил со Стерниковой девять лет, но их семейная жизнь сложилась неудачно.