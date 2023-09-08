Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении

Актер стал отцом во второй раз.

Сергей Астахов нечасто говорит о своей личной жизни. Скандалам популярный артист предпочитает творчество: каждый год выходят несколько фильмов и сериалов с его участием. Однако недавно Астахов был вынужден приоткрыть завесу тайны.

Мужчина обрадовал поклонников важной новостью: у секс-символа российского кино родился сын. Мальчик Саша появился на свет в одном из столичных роддомов. Малыша актеру подарила спутница жизни — бывшая учительница начальных классов по имени Виктория Савкеева.

Влюбленные познакомились на вечеринке. После встречи с избранником 37-летняя Савкеева оставила работу в школе и стала агентом Астахова. Пара живет в роскошном загородном коттедже актера. При этом под венец Сергей и Виктория не торопятся: возлюбленные не стали ставить штамп в паспорте даже после рождения малыша, сообщает «Экспресс газета».