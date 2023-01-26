Сына Ирины Муравьевой на экране вы не узнаете: а он вырос копией знаменитой матери

Большинству актеров следует быть готовыми к тому, что дети пойдут по их стопам. Не удалось избежать этой участи и известной актрисе Ирине Муравьевой.

Своему мужу, режиссеру театра и кино Леониду Эйдлину, знаменитость подарила двоих сыновей — Даниила и Евгения. Старший наследник пары засветился на экране, когда еще был школьником. В 1990 году он появился на съемочной площадке комедии «Бабник», в которой его звездная мама сыграла главную роль. Впоследствии Даниил получил актерское образование.

Сегодня он активно снимается в кино, правда, преимущественно в эпизодических ролях, поэтому многие зрители даже не успевают понять, что перед ними наследник звезды фильма «Москва слезам не верит». Между тем Эйдлин вырос полной копией своей именитой родительницы — он унаследовал не только ее внешность, но и харизму с потрясающим талантом.