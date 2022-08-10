«Сына» Баскова больше нет: Успенская ошарашила неожиданной новостью

Несколько месяцев назад Любовь Успенская удивила своих фанатов, рассказав, что она и Николай Басков стали родственниками. Дело в том, что музыкант подарил своей коллеге кота, которого та назвала Ники. Однако, как оказалось, Успенская была весьма невнимательна с питомцем и не заметила его пол.

По словам артистки, не так давно она обнаружила, что кот на самом деле является кошкой. Казус лишь рассмешил исполнительницу, которая тут же приобрела комичное платье для питомца.

«Спасибо тебе, Коля, за нашу чудесную малышку», — пишет Успенская в своем блоге.

Пользователи сети, обсуждая ситуацию, разделились на два лагеря. Кого-то, как и певицу, путаница лишь рассмешила. Другие же заметили, насколько невнимательно и бессердечно артистка относится к животным. Она не только ввязывается в конфликты с другими питомцами, но и совершенно не следит за своими.