Сын звезды «Зимней вишни» от иностранца заставит ахнуть: влюбится каждая

Замуж за французского актера Самюэля Лабарта Елена Сафонова вышла в далеком 1992 году. В этом браке, который в итоге распался, родился ее второй сын Александр.

После развода родителей он остался жить с отцом: законы Франции запрещают несовершеннолетним гражданам страны надолго покидать ее пределы с одним из родителей. Более того, долгое время актриса не могла даже навещать своего наследника. Этот запрет был снят только после того, как Александр достиг совершеннолетия.

Сын звезды «Зимней вишни» вырос настоящим красавчиком, способным покорить сердце любой женщины, и стал актером. На родине Александр довольно популярен: его можно увидеть и на театральной сцене, и на большом экране.

Что же касается личной жизни, то ее Лабарт предпочитает оберегать от посторонних глаз. Тем не менее в Сеть просочилась информация о том, что он не только женился, но и успел стать отцом.