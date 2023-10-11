Сын Янковского осунулся и побледнел не из-за онкологии: Филипп озвучил свой диагноз

Филиппу, сыну Олега Янковского, исполнилось 55 лет. В жизни артиста хватало испытаний. Он страдал от зависимости, потерял отца из-за онкологического заболевания. На фоне всех переживаний режиссер выглядел так плохо, что пошли слухи — у самого Филиппа тоже обнаружили рак. Даже озвучивали диагноз и количество курсов «химии», которые он проходил.

Сам Янковский долгое время эти слухи никак не комментировал. Вместо этого актер сосредоточился на лечении и преуспел. Сегодня Филипп Олегович снова снимается в кино, играет на сцене и режиссирует собственные проекты.

По словам артиста, у него никогда не было онкологии, хотя пресса и заявляла о страшном диагнозе. На самом деле у Янковского обнаружили болезнь крови, поэтому он и посещал зарубежные медицинские клиники. Но после курса лечения он, согласно собственному заявлению, чувствует себя отлично.