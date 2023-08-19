Сын вырос блеклой тенью Смолякова: зрители считают, что природа на парне отдохнула

Андрей Смоляков — популярный советский и российский актер. Он играет в кино еще с конца 70-х. Хотя главные роли артист получает нечасто, его персонажи всегда привлекают внимание зрителей. За плечами Смолякова более 160 проектов, которые принесли ему любовь и уважение зрителей.

Дмитрий, сын Андрея, решил пойти по стопам отца и выбрал для себя творческую карьеру. Он окончил МХАТ и получил образование продюсера. После этого Дмитрий даже снялся вместе с отцом в нескольких проектах, но большого успеха они не имели. Не удалось ему пока достичь чего-то внушительного и на продюсерском поприще.

Поклонники считают, что в этом случае яблоко укатилось от яблони достаточно далеко. В отличие от отца, Дмитрий явно не имеет такого таланта и харизмы, которые необходимы актеру. Согласны со зрителями и режиссеры — больше предложений парень не получает.