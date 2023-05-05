Сын Водяновой превзошел красотку-мать: секрет в воспитании

Лукасу Портману повезло, и он унаследовал черты лица своей знаменитой матери Натальи Водяновой. Но супермодель, самостоятельно добившаяся ошеломительного успеха, понимала, что выразительная внешность не гарантирует успешную карьеру.

Русская красавица ответственно подошла к процессу воспитания своих детей. Старший сын знаменитости буквально загружен учебой. А большую часть времени он проводит за изучением иностранных языков и других важных дисциплин. У его звездной родительницы была более трудная юность, и она не смогла получить достойного образования. Поэтому сейчас можно смело утверждать, что Лукас уже превзошел свою мать.

Помимо этого, Водянова давно знакома с реалиями модельного бизнеса и часто дает советы старшему сыну, который уже стал манекенщиком. В том числе красавица следит и за питанием наследника. Юноша вынужден соблюдать строгие диеты и не позволяет себе лишнего. Благодаря чему Лукас даже затмил свою мать на подиуме.