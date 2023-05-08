Сын Тамары и Павла Глобы рос без отца, зато заколачивает огромные деньги благодаря маме

Богдан, сын Тамары и Павла Глобы, появился на свет в 1987 году. Наследник знаменитых астрологов воспитывался только матерью и до сих пор не поддерживает связь с отцом, но все равно решил продолжить семейное дело и занимается предсказанием будущего по звездам. А всем премудростям профессии его научила именно Тамара.

Своими прогнозами Глоба-младший делится в личном Telegram-канале . Он регулярно публикует и свои рассуждения, и предсказания на будущую неделю, где подробно расписывает каждый день. Также астролог занимается и частными заказами, предлагая весьма точный анализ судьбы.

Подобная работа, как пишет портал PROЗвезд, приносит Глобе-младшему весьма достойный доход. Якобы только за один вопрос он просит у клиентов 15 тысяч рублей, а желающих узнать свое будущее обращается к нему все больше и больше.