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Сын Тамары и Павла Глобы рос без отца, зато заколачивает огромные деньги благодаря маме

8 мая 2023 06:10
Сын Тамары и Павла Глобы рос без отца, зато заколачивает огромные деньги благодаря маме

Наследник знаменитой пары смог добиться успеха.

Богдан, сын Тамары и Павла Глобы, появился на свет в 1987 году. Наследник знаменитых астрологов воспитывался только матерью и до сих пор не поддерживает связь с отцом, но все равно решил продолжить семейное дело и занимается предсказанием будущего по звездам. А всем премудростям профессии его научила именно Тамара.

Своими прогнозами Глоба-младший делится в личном Telegram-канале. Он регулярно публикует и свои рассуждения, и предсказания на будущую неделю, где подробно расписывает каждый день. Также астролог занимается и частными заказами, предлагая весьма точный анализ судьбы.

Подобная работа, как пишет портал PROЗвезд, приносит Глобе-младшему весьма достойный доход. Якобы только за один вопрос он просит у клиентов 15 тысяч рублей, а желающих узнать свое будущее обращается к нему все больше и больше.

Сын Тамары и Павла Глобы рос без отца, зато заколачивает огромные деньги благодаря маме
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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