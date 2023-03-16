Сын Стивена Сигала нашел невесту в России: она настоящая красавица (фото)

Сын Стивена Сигала Доминик последовал примеру отца и обосновался в России. Звездный наследник признался, что находится в восторге от русской культуры. Теперь же стало известно, что он строит отношения с россиянкой.

Как пишет портал «СтарХит », избранницей Доминика стала модель Айрин Данилова. Парочку заметили в одном из ресторанов. В том, что эта встреча носила далеко не дружеский характер, сомнений не остается — возлюбленные не скрывали своих чувств и держались за руки.

Данилова известна тем, что в 2015 году одержала победу в конкурсе «Краса России». Впоследствии модель примерила на себя роль блогера — она охотно демонстрирует свою жизнь в социальных сетях, но при этом пока не рассказала многочисленным подписчикам о романе с сыном Сигала.

К слову, ранее Доминик признавался, что в русских женщинах ему нравится прежде всего то, что они ставят семью на первое место. Нельзя исключать, что совсем скоро в СМИ появятся сообщения о том, что Сигал и его избранница решили узаконить свои отношения.