Сын стеснялся Евгения Леонова не просто так: причину поймет каждый россиянин

Всесоюзную популярность Евгению Леонову принес фильм «Полосатый рейс» 1961 года. Именно на съемках картины актер узнал, что у него родился сын. Но для маленького Андрея слава отца стала настоящим проклятием. За каких-то 10 лет Леонов-старший превратился в абсолютную звезду. Мальчик так хотел провести время с родителем, но актер разрывался между новыми предложениями о съемках.

Даже в Москве Евгений с сыном не могли просто пройти по улице из-за того, что на артиста обращали внимание поклонники. Андрей стеснялся отца и принципиально шел от него на расстоянии. Леонов писал сыну письма из командировок и с гастролей, чтобы поддерживать связь. О своих детских переживаниях Андрей, уже став взрослым, рассказал в ответном сообщении отцу, которое вместе с их перепиской было издано в виде книги.

«С детства я так стеснялся быть твоим сыном. Казалось, что я приложение, просто сын Леонова», — откровенничал он.

Гордый Андрей называл в юности отца лишь по имени. Только после того, как в конце 1980-х Леонов перенес два инфаркта и почти месяц находился в коме, он обратился к нему как к «папе». Все то время, что актер провел в больнице, Андрей был вместе с ним.