Сын сидел в тюрьме, дочь спала под мостом: что не так с детьми Джеки Чана (фото)

Звездные дети часто не оправдывают ожиданий своих родителей. Так вышло и с отпрысками Джеки Чана.

В молодости он закрутил роман с тайваньской актрисой, которая через несколько встреч призналась, что беременна. Актер женился на девушке, и их сын Джейси родился в законном браке. Мальчик жил с матерью в Лос-Анджелесе, до 15 лет ему даже запрещали рассказывать кому-либо, кто его настоящий отец. Джеки Чан опасался, что ребенка могут похитить или другим способом использовать против него.

Когда Джейси вырос, он пытался построить музыкальную и актерскую карьеру. Но потерпел неудачу и в итоге был осужден за хранение наркотиков и за то, что организовал в своей квартире в Гонконге притон. Джеки Чан ничего не сделал, чтобы помочь сыну. Более того, он пришел в бешенство от его выходки и лишил его наследства.

Не лучшая участь ждала и дочку известного актера. Девочка родилась от его связи с актрисой Элейн У Цили, ради которой он даже ненадолго бросал свою жену. Однако дочь свою Джеки Чан так и не признал, несмотря на подтверждающие его отцовство тесты. Актер не общался с девочкой и никак ей не помогал. Когда Этте У Чжолинь исполнилось 17 лет, от нее отреклась и мать. Оставшись без поддержки, она какое-то время была в таком бедственном положении, что ночевала под мостом.