Сын пошел против воли отца: обомлеете, узнав о судьбе внуков Валерия Золотухина (фото)

Валерий Золотухин был одним из лучших актеров своего поколения. Он знаменит по картинам «Бумбараш», «Маленькие трагедии» и «Мертвые души». Как сложилась судьба наследников признанного артиста?

Всего у Золотухина было трое сыновей от разных жен. Старший Денис был рожден в браке актера с Ниной Шацкой. Ему прочили успешную режиссерскую карьеру после ВГИКа, однако Денис бросил учебу ради духовной семинарии.

Отец был категорически против выбора сына и принял его решение в штыки. Но Золотухин-младший был неумолим, и, как показало время, он все сделал правильно. Денис женился на простой девушке, стал священником и обзавелся огромной семьей. До сих пор он успешно служит в одном из приходов Подмосковья под именем отец Дионисий.

Одна из дочерей Дениса Мария решила пойти по стопам именитого деда и тоже стала актрисой. Недавно она появилась в картине Сергея Урсуляка «Праведник» и блестяще справилась с ролью.

Внук Золотухина Алексей отучился на врача педиатра. Старшая дочь Дениса Ольга стала регентом в Покровском монастыре, а другая, Татьяна, — юристом. Сын Никон недавно отслужил в армии и сейчас готовится к поступлению в вуз.

О невероятной и разнообразной судьбе внуков именитого актера рассказало издание «Комсомольская правда».