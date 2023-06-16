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Киноафиша Статьи Сын полковника из «Московских тайн» разочаровал отца: зато народ ликует

Сын полковника из «Московских тайн» разочаровал отца: зато народ ликует

16 июня 2023 20:30
Сын полковника из «Московских тайн» разочаровал отца: зато народ ликует

У актера проблемы с наследником.

Звезда сериала «Московские тайны» Александр Робак является отцом троих сыновей. Его отношения с одним из наследников складываются не лучшим образом.

Речь идет о среднем сыне Платоне. Дело в том, что он собирается прервать актерскую династию своего отца. Александр не рассказывает, кем именно хочет стать его отпрыск, а на вопросы журналистов о среднем сыне не отвечает. Есть сведения, что Платон занимается изучением испанского языка.

Сын полковника из «Московских тайн» разочаровал отца: зато народ ликует

Если отца эта перспектива расстраивает, то общественность — совсем нет. По словам публики, ей вполне достаточно самого Робака и его старшего сына Арсения. Третий актер с таким же амплуа и похожей внешностью — это уже явный перебор.

Свои непростые отношения с отпрысками Александр называет «стадией неприятия». Робак посетовал на то, что все его дети очень разные.

«Мое взаимоотношение с каждым из сыновей проходит стадии принятия или непринятия», — разоткровенничался актер с журналистами издания «Экспресс газета».

Фото: кадр из фильма «Московские тайны», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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