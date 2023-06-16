Сын полковника из «Московских тайн» разочаровал отца: зато народ ликует

Звезда сериала «Московские тайны» Александр Робак является отцом троих сыновей. Его отношения с одним из наследников складываются не лучшим образом.

Речь идет о среднем сыне Платоне. Дело в том, что он собирается прервать актерскую династию своего отца. Александр не рассказывает, кем именно хочет стать его отпрыск, а на вопросы журналистов о среднем сыне не отвечает. Есть сведения, что Платон занимается изучением испанского языка.

Если отца эта перспектива расстраивает, то общественность — совсем нет. По словам публики, ей вполне достаточно самого Робака и его старшего сына Арсения. Третий актер с таким же амплуа и похожей внешностью — это уже явный перебор.

Свои непростые отношения с отпрысками Александр называет «стадией неприятия». Робак посетовал на то, что все его дети очень разные.