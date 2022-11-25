Сын отбывающего наказание Ефремова покаялся: едва не стал вторым отцом

История Никиты Ефремова в очередной раз доказывает, что яблоко от яблони недалеко падает. Звездный наследник признался, что с ним случилась та же беда, что и с его отцом — актером Михаилом Ефремовым.

В настоящее время артист отбывает наказание за пьяное ДТП с летальным исходом. Следствие установило, что в момент аварии звезда экрана находился в состоянии алкогольного опьянения. Долгое время Ефремов-старший страдал от зависимости, побороть которую смог лишь в местах не столь отдаленных.

Теперь же выяснилось, что Никита тоже часто прикладывается к бутылке. Поскольку он не может самостоятельно справиться с этой пагубной привычкой, то решил обратиться за помощью к специалистам, в частности к психологам. Актер нисколько не жалеет о том, что предал огласке свою проблему.