Сын от Тимоти Далтона, дочь от Мэла Гибсона: как выглядит «русская сердцеедка» в 52 года

Российская певица и пианистка Оксана Григорьева прославилась на весь мир, но отнюдь не своим творчеством. Артистке, обладающей средними внешними данными, удалось очаровать двух признанных секс-символов мирового кино — Тимоти Далтона и Мэла Гибсона. От этих актеров у Григорьевой есть дети.

Сына Александра пианистка родила от Далтона, и сегодня их отпрыску уже 25 лет. Отец души не чает в своем единственном наследнике и принимает активное участие в его жизни.

А в отношениях с отцом своей дочери Мэлом Гибсоном Григорьева потрепала немало нервов. Голливудский актер подвергал Оксану домашнему насилию, и дело дошло до расследования. Расставание четы сопровождалось скандалами и судебными тяжбами. В итоге пара пришла к мировому соглашению, а Гибсон был вынужден выплатить экс-возлюбленной и их дочери огромную денежную компенсацию.

Сегодня о личной жизни Григорьевой мало известно. Но, судя по ее фото в соцсетях, у Оксаны все хорошо. В свои 52 года она выглядит парадоксально молодо, ведь на ее лице нет ни единой морщинки. Но ни для кого не секрет, что Григорьева — давняя поклонница пластической хирургии.