Сын Олейникова из «Городка» отказался от фамилии отца: в чем причина «предательства»

Илья Олейников стал отцом в 1975 году — на свет появился его единственный сын Денис. С ранних лет наследник артиста увлекался музыкой и с годами смог построить успешную карьеру в группе «Чай вдвоем». При этом артист отказался от фамилии отца и стал известен как Денис Клявер.

Дело в том, что на самом деле фамилия Олейникова как раз Клявер. Он был вынужден сменить ее в самом начале своего творческого пути, ведь в то время прославиться с еврейской фамилией было очень проблематично. В качестве псевдонима артист взял девичью фамилию своей супруги и стал Олейниковым.

Денис же не хотел, чтобы его ассоциировали с прославленным родственником. К тому же спустя годы еврейское имя не создавало сложностей, а фамилия отца ему нравилась куда больше, чем матери, поэтому он решился на другое имя.

Смелый ход музыканта оказался верным шагом. Многие поклонники не догадывались, кто является отцом артиста, и считали звучное Клявер лишь эффектным псевдонимом. Благодаря этому он добился всероссийской славы и не страдал от сравнений с родственником.