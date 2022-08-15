Сын Никулина раскрыл обман на съемках «Бриллиантовой руки»: вот как схитрил Гайдай

В фильме «Бриллиантовая рука» вместе с Юрием Никулиным снимался и его сын Максим. Ребенка приобщили к съемкам, поскольку для одной из сцен требовался мальчик. Звездный наследник охотно согласился выполнить задание Леонида Гайдая, которое сводилось к тому, что он должен ткнуть Андрея Миронова сачком, после чего приготовиться к тому, что его столкнут в воду.

Вот только на деле все оказалось не так просто. Никулин-младший начинал падать раньше, чем нужно, поскольку боялся, что толчок будет слишком сильным. Опасливость юного актера стоила съемочной команде четырех дублей. Тогда Гайдаю не оставалось ничего другого, кроме как пойти на хитрость.

Режиссер заверил Никулина-младшего в том, что никакого толчка не будет.