Сын Меладзе и Джанабаевой теперь совершеннолетний: как он выглядит

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева — одна из самых красивых пар отечественной эстрады. Но про их личную жизнь поклонникам известно мало, потому что звезды предпочитают лишний раз не распространяться об этом. Впрочем, они все-таки радуют поклонников и делятся с ними семейными кадрами.

Недавно в социальных сетях появился снимок старшего сына Валерия и Альбины. Фанаты знаменитой пары отметили, что 18-летний Константин очень похож на свою маму и вырос настоящим красавцем.

Константин Меладзе, которого отец назвал в честь своего брата, не слишком стремится связывать свою жизнь с музыкой — ему гораздо интереснее наука. Отказывается он и от посещения светских мероприятий, поэтому увидеть его рядом с родителями практически невозможно. Тем не менее многие россияне уверены, что молодой человек в будущем еще может пойти по стопам своих папы и мамы.