Сын Майкла Джексона и уголовник: участь малыша из «Майора Пейна» потрясла народ

Орландо Браун стал известен в еще совсем юном возрасте. Именно он исполнил роль кадета по прозвищу «Тигренок» в знаменитой комедии «Майор Пейн». Многие зрители отмечали талант и харизму молодого актера, но он решил сконцентрировать внимание не на собственной карьере.

Дело в том, что Орландо с детства регулярно оказывался в эпицентре скандалов. У него достаточно рано начались проблемы с законом: его неоднократно обвиняли в хранении наркотиков и домашнем насилии и отправляли в тюрьму и на реабилитацию. Помимо этого, артист однажды заявил, что является сыном самого Майкла Джексона и его настоящее имя — Орландо Браун принц Майкл Джексон младший, что в итоге не оказалось правдой.

При этом Браун, несмотря на многочисленные аресты, все же продолжал появляться на экранах и заниматься музыкой. В 2015 году он снялся в фильме «Голос улиц», а до этого — в комедии «Рождество в Комптоне», но в последнее время вновь предпочитает жизнь преступника. Как оказалось, сейчас артист снова находится в тюрьме. По данным СМИ, в декабре прошлого года Браун был задержан по обвинению в домашнем насилии из-за нападения на собственного брата. Несколько месяцев до этого он жил на улице и был замечен в приюте для бездомных.