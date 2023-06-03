Сын комиссара Каттани вырос настоящим сердцеедом: взял от отца лучшее

Не всем наследникам звезд кинематографа везет выиграть в генетическую лотерею. И все же они стараются пробиться на большие экраны, желая хоть раз искупаться в лучах славы. Со страшим сыном Микеле Плачидо произошла другая ситуация, ведь он унаследовал от отца лучшие черты лица.

Бренно вырос настоящим красавцем с пленительными карими глазами, густой темной шевелюрой и прямым носом. Мужчина с такой внешностью вполне мог бы построить блестящую актерскую карьеру. Однако наследник комиссара Каттани пока не снискал ошеломительной славы. В фильмографии привлекательного сердцееда только восемь работ, ни одна из которых пока не стала шедевром мирового кино.

Впрочем, итальянцу вряд ли стоит отчаиваться. Бренно всего лишь 32 года, и возрастные изменения еще долго не коснутся его выразительного лица. Поэтому он может смело пробовать свои силы даже в модной индустрии.