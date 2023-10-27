Сын как дочь: что не так с детьми Жданова и Клочковой из «Не родись красивой»

Роман Григория Антипенко и Юлии Такшиной начался во время съемок сериала «Не родись красивой», в котором они исполнили главные роли. В течение нескольких лет пара была вместе и воспитывала сыновей Ивана и Федора. Однако спустя шесть лет отношений пара рассталась, а наследники остались жить с матерью.

Такшина старается скрывать личную жизнь от внимательных поклонников и редко делится снимками детей, из-за чего фанаты никогда не пропускают семейные кадры. И, как оказалось, многих поклонников смущает внешность младшего сына Федора. По мнению фанатов, 14-летний юноша выглядит слишком женственно. Внешне он похож на мать, а путаницы добавляют его длинные светлые волосы, из-за чего некоторые поклонники даже обознались, обсуждая снимок.