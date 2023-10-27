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Сын как дочь: что не так с детьми Жданова и Клочковой из «Не родись красивой»

27 октября 2023 14:30
Сын как дочь: что не так с детьми Жданова и Клочковой из «Не родись красивой»

Поклонники не могут скрыть свое удивление при виде наследников.

Роман Григория Антипенко и Юлии Такшиной начался во время съемок сериала «Не родись красивой», в котором они исполнили главные роли. В течение нескольких лет пара была вместе и воспитывала сыновей Ивана и Федора. Однако спустя шесть лет отношений пара рассталась, а наследники остались жить с матерью.

Такшина старается скрывать личную жизнь от внимательных поклонников и редко делится снимками детей, из-за чего фанаты никогда не пропускают семейные кадры. И, как оказалось, многих поклонников смущает внешность младшего сына Федора. По мнению фанатов, 14-летний юноша выглядит слишком женственно. Внешне он похож на мать, а путаницы добавляют его длинные светлые волосы, из-за чего некоторые поклонники даже обознались, обсуждая снимок.

«Сын похож на дочь», «Дочь похожа на папу», — пишут запутавшиеся пользователи Сети.

Сын как дочь: что не так с детьми Жданова и Клочковой из «Не родись красивой»
Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой» (2005–2006), социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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