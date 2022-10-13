Сын Игоря Верника заставит ахнуть: гены сыграли с ним злую шутку

Григорий Верник пошел по стопам своего знаменитого отца и стал актером. Однако поклонников это ничуть не удивило. Другое дело — внешность единственного наследника Игоря Верника.

Юный артист, окончивший Школу-студию МХАТ, вовсю ведет социальные сети, где делится творческими успехами. Публикует он и свои фотографии, чем каждый раз шокирует пользователей Сети. Те отмечают, что гены сыграли злую шутку с Верником-младшим: уж очень сильно он похож на своего отца.

«Одно лицо», «Вы очень похожи», — пишут интернет-пользователи под совместными фото отца и сына. Между тем Игорь Верник ранее признался, что очень близок со своим наследником, однако переживает из-за того, что тот слишком быстро повзрослел.