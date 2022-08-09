Сын, и не один: Леонтьев впервые открыто заговорил о своих детях

Валерий Леонтьев на сцене отличался эпатажными образами и даже откровенными нарядами. Но в случае с личной жизнью он, напротив, был всегда закрыт. В интервью певец крайне неохотно сообщал подробности о своей семье, чем провоцировал множество слухов. Одни источники судачили о нетрадиционной ориентации артиста, другие уверяли, что у него несколько детей от поклонниц, которых он скрывает от законной жены. А некоторые инсайдеры верили, что Леонтьев с супругой много лет пытались завести потомство, но не смогли из-за проблем со здоровьем.

Признание Леонтьева, впервые открыто заговорившего о своих детях не так давно, вызвало шок у фанатов. В беседе с порталом «Интервью » певец заявил, что у него есть сын и даже не один. Правда, отпрыски эти — не совсем обычные.

«Это газетный сын, их у меня много, больше, чем у лейтенанта Шмидта» — подчеркнул Валерий Леонтьев.

Таким образом уставший от слухов певец намекнул на всех приписываемых ему наследников. В союзе с женой Людмилой Исакович артист состоит уже более 50 лет — женщина постоянно проживает в Майами.