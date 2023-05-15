Сын «Хозяйки Медной горы» стал отшельником из-за женщины: красотой она превзошла его мать

Роскошная Тамара Макарова блистала в картине «Каменный цветок», где она сыграла Хозяйку Медной горы. Мужем красавицы-актрисы был режиссер Сергей Герасимов, снявший эпохальный «Тихий Дон». Супруги воспитывали пасынка Артура, который являлся родным племянником Макаровой. Впоследствии он взял фамилию приемной матери.

Наследник актрисы был сценаристом и вращался в творческих кругах. Свою будущую любовь Макаров встретил с подачи Владимира Высоцкого — бард провожал знакомую на поезд и взял с собой за компанию приятеля. Этой знакомой была известная актриса Жанна Прохоренко.

Макаров влюбился в нее с первого взгляда, и его можно понять. В юности Жанна Трофимовна была воплощением женственности: большие пронзительные глаза, утонченные черты лица, роскошные темные волосы. Красотой она превзошла даже Тамару Макарову. Однако Артур Сергеевич не мог поддаться чувствам — сценарист готовился к свадьбе с другой женщиной. После бракосочетания он перебрался в глухую деревню, где жил отшельником вместе с супругой. Так Макаров хотел забыть о любви к Прохоренко.

Но спустя годы Артур Сергеевич снова встретился с актрисой и уже не смог устоять перед ней. Он переехал к Жанне Трофимовне, при этом с женой не разводился. Сценариста не стало в 64 года — он был убит в середине 90-х. Прохоренко пережила его на 16 лет.