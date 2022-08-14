Сын Гомиашвили опроверг главный миф о «12 стульях»: запоя Высоцкого не было

Сын Арчила Гомиашвили с презрением относится к домыслам и мифам, которые в прессе распространяют о его звездном отце. Один из них связан со съемками «12 стульев» Леонида Гайдая.

Михаил Арчилович развеял популярное заблуждение о том, что первоначально на роль Остапа Бендера утвердили Владимира Высоцкого, но оттого что бард ушел в запой, ему на замену и пригласили Гомиашвили.

«Чушь, такого не было. Был утвержден Александр Белявский! И даже почти сняли первую серию», — заявил наследник артиста в беседе с изданием «7Дней ».

Съемки бы продолжились в привычном темпе, если бы исполнитель роли Кисы Сергей Филиппов в чистую не переиграл Белявского, из-за чего Бендер в собственном фильме отошел на второй план. Создатели в срочном порядке решили заменить актера, тогда-то директор картины и посоветовал Гайдаю сходить на спектакль «Остап Бендер на эстраде» с участием Арчила Михайловича.

Впечатленный постановщик остановил съемки и отправился на «Мосфильм» — выбивать Гомиашвили место в картине. Ему пытались возражать, аргументируя отказ национальностью актера, якобы не может грузин играть Остапа.

Решение нашли тут же в первоисточнике Ильфа и Петрова: раз Бендер сын турецкоподданного, то и мать его могла бы быть грузинкой.