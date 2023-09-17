Сын Фриске оскорбил звезду 80-х одной фразой: вот что он сказал

Единственный ребенок Жанны Фриске остался без мамы в два года. Благо, о Платоне есть, кому позаботиться. Мальчика воспитывает его родной отец Дмитрий Шепелев. Несмотря на женитьбу и рождение второго сына, телеведущий не забывает о своем первенце.

10-летний школьник растет разносторонним человеком: обожает баскетбол и играет на гитаре. Папа решил поощрить его увлечение музыкой и теперь помогает вести пареньку блог в соцсетях. Вместе они запустили рубрику «Круто или отстой», в которой Платон оценивает старые песни. На суд юного музыканта были представлены композиции 1983 года.

Мальчику категорически не понравился хит Айрин Кары Flashdance What i feeling. Платон жестко отозвался о песне.