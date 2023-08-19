Сын-фрик превратил квартиру Яковлевой в натуральный «бомжатник» (фото)

Денис Шальных — молодой российский актер. Но известен он по большей части благодаря своей матери Елене Яковлевой и экстравагантному образу. Парень покрыл все тело татуировками, в том числе лицо и шею.

Сын артистки живет самостоятельно уже много лет. Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, мать подарила ему квартиру в хорошем районе. Сама Яковлева живет рядом, но без приглашения к наследнику не приходит, предоставив ему полную свободу.

Денис оказался любителем домашних животных и обустроил свое жилье лежанками для кошек. Но за порядком в квартире следит он весьма посредственно. Судя по кадрам, которые сам Шальных выкладывает в Сеть, он не убирает ни за своими пушистиками, ни за самим собой. По комнате разбросаны пустые бутылки, упаковки от полуфабрикатов и протеиновых коктейлей, а на полу валяется корм для кошек.