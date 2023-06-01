Сын Чуриковой пытался стать актером, но ничего не вышло: глядя на него, становится все ясно

С такой внешностью о больших экранах остается только мечтать.

Единственный сын Инны Чуриковой Иван не раз появлялся на съемочной площадке. Наследник именитой актрисы предпринял попытку превзойти ее успех, но его надежды не оправдались.

В фильмографии Ивана не так много проектов — с актерской профессией у него не сложилось. Одни говорят, что артистка и ее супруг Глеб Панфилов проталкивали юношу в кино против его воли, поэтому ничего не вышло. Другие уверяют, что звездный наследник сам хотел покорить большие экраны, поэтому обучался в Лондоне актерскому мастерству.

Версии могут быть самыми разными, но с одним не поспоришь. Внешность у Ивана далеко не кинематографичная. И многим, глядя на сына ныне покойной Чуриковой, становится ясно, почему он так и не полюбился режиссерам и зрителям.

Иван выучился на юриста-международника, но по профессии не работал. В итоге он стал предпринимателем — занялся ресторанным бизнесом и открыл продюсерскую компанию.