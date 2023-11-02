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Сын Безруковой, погибший в 25 лет, успел засветиться в кино: вы могли и не знать (фото)

2 ноября 2023 06:45
Сын Безруковой, погибший в 25 лет, успел засветиться в кино: вы могли и не знать (фото)

Умер при странных обстоятельствах.

Ирина Безрукова до сих пор не может говорить без слез о своем единственном сыне. Андрей Ливанов прожил короткую, но яркую жизнь. И даже успел появиться на больших экранах.

Сниматься в кино звездный наследник начал еще в детстве. Всего на его счету три проекта, один из которых — документальный. Становиться профессиональным актером юноша не планировал.

Новость о его преждевременной гибели прозвучала как гром среди ясного неба. Целые сутки парень не выходил на связь с родными и коллегами. Тогда было решено взломать дверь в его квартиру. Тело молодого человека нашли в ванной.

Накануне Андрей приболел. Официальная версия гласит, что сыну знаменитости стало плохо в ванной, в результате чего он потерял сознание и неудачно упал, ударившись головой. Травма оказалась несовместима с жизнью. Ливанову было всего 25 лет.

Сын Безруковой, погибший в 25 лет, успел засветиться в кино: вы могли и не знать (фото)
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Спасатели. Затмение» (2006)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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