Все меньше похож на отца: россиян смутило свежее фото сына Арзамасовой и Авербуха

Лиза Арзамасова и Илья Авербух — одна из самых необычных пар среди селебрити. Актриса годится спортсмену в дочери, но это не помешало им стать мужем и женой, а после и родителями.

На днях в звездном семействе произошло важное событие. Сын пары Лева встретил свой день рождения: ему исполнилось два года. По этому случаю артистка опубликовала в личном Telegram-канале новый снимок малыша.

На фотографии именинник запечатлен крупным планом, поэтому интернет-пользователи смогли как следует разглядеть его прелестное личико. Поклонники поздравили мальчика с праздником и заметили, что он становится все меньше похож на фигуриста. С возрастом кроха превращается в полную копию своей мамы.