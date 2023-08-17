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Киноафиша Статьи Все меньше похож на отца: россиян смутило свежее фото сына Арзамасовой и Авербуха

Все меньше похож на отца: россиян смутило свежее фото сына Арзамасовой и Авербуха

17 августа 2023 16:10
Все меньше похож на отца: россиян смутило свежее фото сына Арзамасовой и Авербуха

Мальчик неспроста оказался в центре всеобщего внимания.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух — одна из самых необычных пар среди селебрити. Актриса годится спортсмену в дочери, но это не помешало им стать мужем и женой, а после и родителями.

На днях в звездном семействе произошло важное событие. Сын пары Лева встретил свой день рождения: ему исполнилось два года. По этому случаю артистка опубликовала в личном Telegram-канале новый снимок малыша.

На фотографии именинник запечатлен крупным планом, поэтому интернет-пользователи смогли как следует разглядеть его прелестное личико. Поклонники поздравили мальчика с праздником и заметили, что он становится все меньше похож на фигуриста. С возрастом кроха превращается в полную копию своей мамы.

«Все-таки Лева больше на Лизу похож, чем на папу», «Пошел в мамину породу однозначно», «Это точно сын Авербуха? Ничего общего», — гласят комментарии в Сети.

Все меньше похож на отца: россиян смутило свежее фото сына Арзамасовой и Авербуха
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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