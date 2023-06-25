Сын – копия, а дочь совсем не похожа: ахнете, увидев редкие фото детей Шатунова
Брат и сестра растут совсем разными.
Юрий Шатунов при жизни не хотел публиковать в Сети фотографии и видео со своими детьми. Но после смерти певца его вдова Светлана обнародовала снимки сына Дэнниса и дочери Эстеллы. Редкие кадры наделали много шума.
Поклонники горячо обсуждают внешность наследников Шатунова. По мнению большинства, брат и сестра растут полными противоположностями.
Фанаты отметили невероятно сходство 16-летнего Дэнниса с ныне покойным отцом. Особенное внимание привлекли ямочки на щеках юноши — точно такими же мог похвастаться и его знаменитый родитель.
А вот внешность 10-летней Эстеллы немало разочаровала народ. Интернет-пользователи считают, что девочка больше похожа на свою мать, да и в целом растет не красавицей.
«Глазу зацепиться не за что», — не без сожаления заметил один из поклонников солиста «Ласкового мая».