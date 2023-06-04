Сыграла мать любовника: звезду «Склифосовского» потянуло на молоденьких

Евгения Дмитриева на собственном примере доказала, что в 30 лет жизнь только начинается. После непродолжительного студенческого брака она с головой ушла в работу и стала востребованной актрисой. Ее можно было увидеть в таких популярных сериалах, как «Склифосовский» и «Света с того света».

Поклонникам казалось, что красавица думает лишь о карьере. Но неожиданно для всех она засветилась на публике в интересном положении. Вскоре у 39-летней артистки родился сын Марк, а вот имя ее возлюбленного так и не было известно журналистам. После того как на свет появилась дочь Мария, все же выяснилось, что долгие годы кинодива жила с Владимиром Киммельманом.

Избранник оказался на 19 лет младше Дмитриевой. А в комедии «Воин.com» актриса даже сыграла мать своего любовника. Впрочем, такая внушительная разница в возрасте не стала преградой для построения крепкой семьи. Артисты счастливы в браке и воспитывают двоих чудесных детей.