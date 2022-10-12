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Связи помогли: внучка Элвиса Пресли и падчерица Майкла Джексона засветилась в кино

12 октября 2022 19:45
Связи помогли: внучка Элвиса Пресли и падчерица Майкла Джексона засветилась в кино

Звезда не скрывает главный секрет своего успеха.

Райли Кио с детских лет привлекала к себе внимание журналистов. Это закономерно: ее дедушкой был Элвис Пресли, а отчимом — Майкл Джексон. Впрочем, прославилась знаменитость и кое-чем еще.

Мама Райли Лиза Мари Пресли хотела, чтобы ее наследница стала музыкантом. Однако выяснилось, что у девочки совсем нет слуха. Тогда ее отдали в балетную школу, но и там внучка легендарного певца ничем не отличилась. Зато ее всегда интересовало кино. Уже в 12-летнем возрасте Кио пыталась сама снимать фильмы и решила стать актрисой.

Свою первую роль она получила в 20 лет. Это был проект под названием «Беглецы». В нем звездная наследница воплотила известную певицу Мари Карри. При этом знаменитость не стала скрывать тот факт, что успехом обязана своим родственным связям. Связи помогли: внучка Элвиса Пресли и падчерица Майкла Джексона засветилась в кино

Конкретных имен она не называла, но подчеркнула, что пользовалась в Лос-Анджелесе привилегированным положением, так что всего через неделю обзавелась собственным агентом. В дальнейшем в ее карьере, о которой звезда экрана охотно рассказывает в соцсетях, были не только взлеты, но и падения. Как бы там ни было, Райли не сломалась и сохранила в себе любовь к выбранной профессии.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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