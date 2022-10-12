Связи помогли: внучка Элвиса Пресли и падчерица Майкла Джексона засветилась в кино

Райли Кио с детских лет привлекала к себе внимание журналистов. Это закономерно: ее дедушкой был Элвис Пресли, а отчимом — Майкл Джексон. Впрочем, прославилась знаменитость и кое-чем еще.

Мама Райли Лиза Мари Пресли хотела, чтобы ее наследница стала музыкантом. Однако выяснилось, что у девочки совсем нет слуха. Тогда ее отдали в балетную школу, но и там внучка легендарного певца ничем не отличилась. Зато ее всегда интересовало кино. Уже в 12-летнем возрасте Кио пыталась сама снимать фильмы и решила стать актрисой.

Свою первую роль она получила в 20 лет. Это был проект под названием «Беглецы». В нем звездная наследница воплотила известную певицу Мари Карри. При этом знаменитость не стала скрывать тот факт, что успехом обязана своим родственным связям.

Конкретных имен она не называла, но подчеркнула, что пользовалась в Лос-Анджелесе привилегированным положением, так что всего через неделю обзавелась собственным агентом. В дальнейшем в ее карьере, о которой звезда экрана охотно рассказывает в соцсетях, были не только взлеты, но и падения. Как бы там ни было, Райли не сломалась и сохранила в себе любовь к выбранной профессии.