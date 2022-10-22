Связь со съемочной площадки: Драко Малфой из «Гарри Поттера» раскрыл все карты

Кинофраншиза о мальчике-волшебнике по имени Гарри Поттер стартовала на больших экранах 21 год назад. Вместе со своими зрителями за эти восемь фильмов взрослели и сами актеры, исполняющие главные роли. И лишь немногие поклонники догадывались, какие страсти бушевали за кадром.

В начале этого года в специальном документальном эпизоде Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в фильмах, призналась, что тайно была влюблена в коллегу. И речь идет не о Дэниэле Рэдклиффе, который воплотил самого Гарри Поттера, а о его противнике. Том Фелтон сыграл одного из самых неприятных персонажей истории — Драко Малфоя. Появляясь на съемках, Уотсон с надеждой проглядывала списки и мечтала, чтобы актер тоже был задействован в работе в этот день. Фелтон был старше девочки на три года и относился к ней больше как к сестре. В этом была уверена Эмма.

Однако, как выяснилось, Тому тоже нравилась актриса. Актер признался в своих недавних мемуарах, что сходил с ума от Уотсон, но не решался признаться ей в своих чувствах. Таким образом, связь Тома и Эммы идет еще со съемочной площадки. Сейчас они не общаются, однако пользователи Сети предполагают, что из них получилась бы прекрасная пара.