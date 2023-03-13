Своим глазам не поверите: как изменился Фродо из «Властелина колец» через 20 лет

Элайджа Вуд сумел повернуть время вспять. Актер, запомнившийся зрителям по роли Фродо Бэггинса из «Властелина колец», вызывает оторопь поклонников одним своим видом.

С того момента, как артист предстал перед зрителями в образе хоббита, прошло уже более 20 лет. Удивительно, но факт: за минувшее время Вуд ничуть не изменился. Фанаты знаменитости не верят своим глазам и забрасывают его комплиментами в социальных сетях. При этом многим интересно узнать главный секрет вечной молодости актера, но это оказалось не так-то просто.

По крайней мере, та информация, которой ранее поделился 41-летний артист, не кажется правдоподобной. По словам звезды, у него есть юный двойник, который и выходит вместо него в свет, поражая широкую общественность. Добавим, что не так давно Вуд обзавелся бородой, правда, выглядеть старше и солиднее от этого не стал.