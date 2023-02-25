Своим глазам не поверите: что не так с семьей Мэлса из «Стиляг»

Эта странность не мешает им быть счастливыми.

Звезда «Стиляг» Антон Шагин до того, как стать популярным, освоил профессию слесаря и завел семью. И если первое артисту вряд ли пригодится, то без второго он никуда.

В браке с однокурсницей по МХАТу Вероникой Исаевой родилось двое детей: Матвей и Полина. Супруга Антона — ее считали перспективной актрисой — оставила театральные подмостки ради заботы о домашнем очаге, став мужу не только крепким тылом, но и мудрым советчиком.

Каждую свободную минуту артист старается проводить с детьми. Матвей занимается Косики каратэ. В декабре прошлого года 15-летний наследник взял бронзу на чемпионате России, о чем его отец гордо рассказывал в соцсетях.

9-летняя Полина увлекается фигурным катанием. Примечательно, что звездные дети хотя и растут красивыми, но угадать в них черты отца или мамы невозможно. Впрочем, причуды генетики семью Шагиных не очень волнуют — судя по их совместным появлениям «в свете» и фотографиям, они безмерно счастливы.