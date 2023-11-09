Сводила с ума всех режиссеров: эта неказистая советская актриса затмила даже Кустинскую

В годы СССР на экранах в кинотеатрах появлялось немало блистательных красавиц. Достаточно вспомнить обворожительную блондинку Наталью Кустинскую. Поговаривали, что об актрисе мечтали многие режиссеры, уговаривая ее сняться в своих проектах.

Но была в советском кино и другая звезда, которая никак не могла отбиться от внимания мужчин. В результате это стоило ей даже карьеры.

Удивительно, но при этом типичной красавицей Елену Антоненко назвать было нельзя. Скорее, она обладала довольно стандартной и даже неказистой внешностью. Однако режиссеры буквально сходили от нее с ума.

К сожалению, такое отношение привело к тому, что Антоненко неоднократно сталкивалась с домогательствами. Сначала актриса потеряла роль в фильме «Мой ласковый и нежный зверь», отвергнув ухаживания постановщика Эмиля Лотяну. Затем ее уволил из театра Олег Табаков, пообещав восстановить в труппе в обмен на определенные знаки внимания.

А еще через несколько лет Антоненко лишилась роли в картине «Наше призвание». Постановщик Геннадий Полока недвусмысленно намекал ей на нерабочие отношения. Резкий отказ привел к тому, что актрису уволили прямо перед всеми на площадке.