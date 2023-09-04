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«Свинья»: Пугачева никогда не забудет, как ее отчитал любимый мужчина

4 сентября 2023 14:00
«Свинья»: Пугачева никогда не забудет, как ее отчитал любимый мужчина

Певица поплатилась за досадную оплошность.

Алла Пугачева всегда была любимицей мужчин. Артистка знала, что очаровательна, и умело этим пользовалась. Звезда привыкла, что ее носят на руках, но однажды ей пришлось спуститься с небес на землю.

Знаменитость была близка с Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1966-м, когда будущей Примадонне было всего 17, и сразу прониклись взаимной симпатией.

Легендарного барда молоденькая певица буквально боготворила, да и музыкант был не прочь провести с ней время. Ходили слухи, что у коллег был роман, но подтверждения им нет до сих пор.

Экс-супруга Киркорова с теплотой вспоминает встречи с артистом, но одна из них стала неприятной для обоих. Исполнительница навсегда запомнила, как грубо Высоцкий отчитал ее за досадную оплошность.

Они случайно пересеклись в лифте, и Алла Борисовна не узнала поэта в обросшем мужичке. Владимир Семенович разозлился из-за того, что Пугачева не поприветствовала его.

«Хоть поздоровалась бы, свинья», — высказал он свою обиду изумленной приятельнице.

Фото: legion-media.ru, Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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