«Свинья»: Пугачева никогда не забудет, как ее отчитал любимый мужчина

Алла Пугачева всегда была любимицей мужчин. Артистка знала, что очаровательна, и умело этим пользовалась. Звезда привыкла, что ее носят на руках, но однажды ей пришлось спуститься с небес на землю.

Знаменитость была близка с Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1966-м, когда будущей Примадонне было всего 17, и сразу прониклись взаимной симпатией.

Легендарного барда молоденькая певица буквально боготворила, да и музыкант был не прочь провести с ней время. Ходили слухи, что у коллег был роман, но подтверждения им нет до сих пор.

Экс-супруга Киркорова с теплотой вспоминает встречи с артистом, но одна из них стала неприятной для обоих. Исполнительница навсегда запомнила, как грубо Высоцкий отчитал ее за досадную оплошность.

Они случайно пересеклись в лифте, и Алла Борисовна не узнала поэта в обросшем мужичке. Владимир Семенович разозлился из-за того, что Пугачева не поприветствовала его.