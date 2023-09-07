Свежее фото дочери Богомолова и Мороз вызвало споры в Сети: увидите и все поймете

Девочка растет не по дням, а по часам.

После развода с Дарьей Мороз Константин Богомолов продолжает тесно общаться со своей единственной дочерью Анной. У режиссера есть традиция: каждый год поздравлять наследницу в социальных сетях с днем рождения. Не нарушил он ее и в этот раз.

Свежее фото девочки, которой исполнилось 13 лет, взбудоражило народ. Поклонники принялись спорить, на кого из родителей больше похожа именинница.

«Вижу черты лица любимой Дарьи», «Не в обиду матери, но Анна растет копией отца», — пишут фолловеры.

Были и такие, кто обнаружил сходство звездной наследницы с ее ныне покойной бабушкой. Марине Левтовой было не суждено увидеться со своей внучкой. Актриса погибла во время прогулки на снегоходе задолго до ее появления на свет.