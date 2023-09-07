Свежее фото дочери Богомолова и Мороз вызвало споры в Сети: увидите и все поймете
Девочка растет не по дням, а по часам.
После развода с Дарьей Мороз Константин Богомолов продолжает тесно общаться со своей единственной дочерью Анной. У режиссера есть традиция: каждый год поздравлять наследницу в социальных сетях с днем рождения. Не нарушил он ее и в этот раз.
Свежее фото девочки, которой исполнилось 13 лет, взбудоражило народ. Поклонники принялись спорить, на кого из родителей больше похожа именинница.
«Вижу черты лица любимой Дарьи», «Не в обиду матери, но Анна растет копией отца», — пишут фолловеры.
Были и такие, кто обнаружил сходство звездной наследницы с ее ныне покойной бабушкой. Марине Левтовой было не суждено увидеться со своей внучкой. Актриса погибла во время прогулки на снегоходе задолго до ее появления на свет.
«Анна так напоминает свою бабушку! До слез», «Вылитая Левтова. Природа свое дело знает», — гласят комментарии в Сети.