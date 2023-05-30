Светлана Тома годами делила любовника с подругой: только взгляните на нее

Звездный час актриса Светлана Тома получила после выхода фильма «Табор уходит в небо» по рассказам Максима Горького. В картине Эмиля Лотяну актриса сыграла непокорную цыганку Раду, влюбленную в конокрада Лойко.

За кадром у Светланы тоже был бурный роман, но не с партнером по площадке, а с самим режиссером. Они познакомились совершенно случайно на улице. Лотяну был очарован красотой юной Светланы с первого взгляда и пригласил ее на пробы к фильму «Красные поляны». Юная актриса получила главную роль.

Затем последовали съемки картины «Табор уходит в небо». В общей сложности Тома снялась в семи фильмах Лотяну. Долгие годы Светлана оставалась его любовницей, а тем временем Эмиль был женат на другой актрисе. Его единственной официальной супругой являлась Галина Беляева, которую он снял в драме «Мой ласковый и нежный зверь».

Тома философски относилась ко всей этой ситуации. Она называла режиссера свободной личностью и не ревновала к более юной и очаровательной сопернице. Кроме того, Светлана подружилась с Беляевой и всегда говорила о ней уважительно.

Когда Галина захотела развестись с Лотяну, режиссер отобрал у нее их общего сына. Тома встала на защиту подруги и помогла ей забрать ребенка. Вот такая странная любовь на троих.