Светлаков возвращается на экраны: посодействовал известный человек

В прошлом десятилетии Сергей Светлаков был одним из главных героев телевидения. Экс-участник «Уральских пельменей» стал гостем многих передач, на которых он блистал искрометным юмором.

Долгое время о Светлакове ничего не было слышно. Но, к огромной радости поклонников, совсем скоро состоится «камбэк» Сергея на малые экраны. Шоумен появится в новом проекте «Лига городов», созданном одним из телеканалов и компанией Александра Маслякова-старшего.

В передаче примут участие юмористы из России и стран СНГ. Сначала артисты продемонстрируют свои таланты на фестивале, затем состоятся баттлы. У команд будут наставники, и одним из них станет Светлаков. На финальном этапе именитые шоумены выступят вместе с подопечными.

Сергей счастлив вернуться на телевидение. К тому же руку к его «камбэку» приложил сам Масляков-старший, благодаря которому началась успешная карьера юмориста.

Артист возлагает большие надежды на новое шоу. Он уверен, что «Лига городов» станет «лифтом» для многих талантливых ребят.