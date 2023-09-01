Свернула не туда: как сейчас выглядит нескладная Маша из «Моей прекрасной няни»

Екатерина Дубакина прославилась в юные годы благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Девушка сыграла старшую дочь Максима Шаталина, закомплексованную и неловкую Машу. Многие ожидали, что такой популярный ситком послужит началом блистательной карьеры в кино, но после его закрытия актриса почти не появляется на экранах.

Съемочная площадка по-прежнему манит Екатерину, но уже в другом качестве. Карьере артистки девушка предпочла театральную сцену и режиссерское кресло. Она активно ведет социальные сети, где рассказывает о своей жизни и работе.

Одной из главных причин ухода из кадра для Дубакиной стало амплуа, в котором она застряла после съемок в «Моей прекрасной няне». Режиссеры ассоциировали девушку с подопечной Анастасии Заворотнюк и предлагали ей только роли «некрасивых подружек» и полненьких девочек с комплексами.