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Свернула не туда: как сейчас выглядит нескладная Маша из «Моей прекрасной няни»

1 сентября 2023 16:30
Свернула не туда: как сейчас выглядит нескладная Маша из «Моей прекрасной няни»

Карьера юной звездочки угасла на старте.

Екатерина Дубакина прославилась в юные годы благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Девушка сыграла старшую дочь Максима Шаталина, закомплексованную и неловкую Машу. Многие ожидали, что такой популярный ситком послужит началом блистательной карьеры в кино, но после его закрытия актриса почти не появляется на экранах.

Съемочная площадка по-прежнему манит Екатерину, но уже в другом качестве. Карьере артистки девушка предпочла театральную сцену и режиссерское кресло. Она активно ведет социальные сети, где рассказывает о своей жизни и работе.

Одной из главных причин ухода из кадра для Дубакиной стало амплуа, в котором она застряла после съемок в «Моей прекрасной няне». Режиссеры ассоциировали девушку с подопечной Анастасии Заворотнюк и предлагали ей только роли «некрасивых подружек» и полненьких девочек с комплексами.

Свернула не туда: как сейчас выглядит нескладная Маша из «Моей прекрасной няни»
Фото: Кадры из сериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009), кадр из сериала «Метод» (2015-2021)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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