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«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову

8 августа 2023 16:30
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову

Он может справиться с ролью даже лучше.

Многие сериалы в 2023 году получили вторую жизнь. Так, перезапустили и «Папиных дочек», и ситком «Счастливы вместе». И это дало поклонникам надежду на то, что они увидят и «перезагрузку» любимых «Сватов».

Сериал закончился после семи сезонов еще два года назад. Однако фанаты все еще ждут, что продолжение все же будет. По мнению кинокритика Александра Шпагина, которым он поделился с PopCornNews, есть даже актер, который смог бы успешно заменить Федора Добронравова в роли Ивана Будько.

Эксперт предположил, что в сериал очень органично вписался бы Сергей Бурунов. На его счету уже есть успешные воплощения простых мужиков из народа. И все они удались актеру блестяще. Напомним, сериал «Сваты» рассказывает историю двух бабушек и дедушек, которые из-за ошибки все вместе приехали присматривать за своей внучкой, попадая в комичные ситуации.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Сваты" 2008–2021
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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